Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград несмотря на предупреждение РФ

В Литве 10 июля вступил в силу запрет на ввоз цемента, спирта и ряда других товаров российского происхождения на территорию Евросоюза, предусмотренную четвертым пакетом санкций ЕС.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Ограничение коснется и транзита в Калининград, хотя раньше считалось, что в новом разъяснении по применению санкций от ЕК могут быть исключения.

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Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что наземный транзит между Калининградской областью и другими частями Российской Федерации не остановлен и не заблокирован.

"Транзит пассажиров и грузов, не подвергшихся санкциям ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит", - пояснили в ведомстве.

8 июля в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что разрешения ситуации с ограничением транзита в Калининградскую область России через Литву "затянулось" и "вечно ждать" Россия не будет.

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Напомним, ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область на основании санкций ЕС.

По данным СМИ, ЕС хотел вывести транзит из-под действия санкций, чтобы не раздражать Россию. В то же время президент Литвы Гитанас Науседа считает, что никаких уступок России в этом вопросе быть не должно.

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