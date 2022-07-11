Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград несмотря на предупреждение РФ

"Европейская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 10:56

В Литве 10 июля вступил в силу запрет на ввоз цемента, спирта и ряда других товаров российского происхождения на территорию Евросоюза, предусмотренную четвертым пакетом санкций ЕС.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

Ограничение коснется и транзита в Калининград, хотя раньше считалось, что в новом разъяснении по применению санкций от ЕК могут быть исключения.

Реклама:

Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что наземный транзит между Калининградской областью и другими частями Российской Федерации не остановлен и не заблокирован.

"Транзит пассажиров и грузов, не подвергшихся санкциям ЕС, продолжается. Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит", - пояснили в ведомстве.

8 июля в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что разрешения ситуации с ограничением транзита в Калининградскую область России через Литву "затянулось" и "вечно ждать" Россия не будет.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область на основании санкций ЕС.

По данным СМИ, ЕС хотел вывести транзит из-под действия санкций, чтобы не раздражать Россию. В то же время президент Литвы Гитанас Науседа считает, что никаких уступок России в этом вопросе быть не должно.

Читайте также: Российская месть Литве: как Вильнюс реагирует на новые угрозы Кремля.

Темы: ЛитваКалининградРосcиятранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Литва
В РФ заочно арестовали судей из Литвы, которые вынесли приговор по делу "кровавого января" 1991-го
Командующий армией Литвы: Напряженная ситуация сохраняется, несмотря на смерть Пригожина
Литва передаст установки NASAMS Украине уже в сентябре
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: