Росіяни вдарили ракетами по Одещині, влучили в будівлю
Понеділок, 11 липня 2022, 11:39
Російські війська вранці 11 липня завдали ракетного удару по Одеській області. Повітряні сили нарахували до семи випущених ракет.
Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, очільник Одеської ОВА Сергій Братчук, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, місцеві telegram-канали
Пряма мова Тимошенка: "Випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом.
Одна з ракет влучила в будівлю.
Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється".
Деталі: Тривога в Одеській області з 10:53.
В Одеській ОВА уточнили, що є влучання в інфраструктурний об'єкт.
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Водночас за даними Ігната, ворог випустив до семи ракет по Одещині, імовірно типу Х-59, Х-31 з літаків Су-30 та Су-35.