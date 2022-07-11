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Росіяни вдарили ракетами по Одещині, влучили в будівлю

Роман ПетренкоПонеділок, 11 липня 2022, 11:39
Росіяни вдарили ракетами по Одещині, влучили в будівлю

Російські війська вранці 11 липня завдали ракетного удару по Одеській області. Повітряні сили нарахували до семи випущених ракет.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, очільник Одеської ОВА Сергій Братчук, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, місцеві telegram-канали

Пряма мова Тимошенка: "Випустили 4 ракети з літаків над окупованим Кримом.

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Одна з ракет влучила в будівлю.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється".

Деталі: Тривога в Одеській області з 10:53.

ВІДЕО ДНЯ

В Одеській ОВА уточнили, що є влучання в інфраструктурний об'єкт.

Водночас за даними Ігната, ворог випустив до семи ракет по Одещині, імовірно типу Х-59, Х-31 з літаків Су-30 та Су-35.

Теми: ОдесаобстрілвійнаРосія
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