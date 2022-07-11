Россияне ударили ракетами по Одесщине, попали в здание

Российские войска утром 11 июля нанесли ракетный удар по Одесской области. Воздушные силы насчитали до семи выпущенных ракет.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава Одесской ОВА Сергей Братчук, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, местные telegram-каналы

Прямая речь Тимошенко: "Выпустили 4 ракеты из самолетов над оккупированным Крымом.

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Одна из ракет попала в здание.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Детали: Тревога в Одесской области с 10.53.

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В Одесской ОВА уточнили, что есть попадание в инфраструктурный объект.

В то же время, по данным Игната, враг выпустил до семи ракет по Одесщине, предположительно типа Х-59, Х-31 из самолетов Су-30 и Су-35.