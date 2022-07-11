Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне ударили ракетами по Одесщине, попали в здание

Роман ПетренкоПонедельник, 11 июля 2022, 11:39

Российские войска утром 11 июля нанесли ракетный удар по Одесской области. Воздушные силы насчитали до семи выпущенных ракет.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава Одесской ОВА Сергей Братчук, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, местные telegram-каналы

Прямая речь Тимошенко: "Выпустили 4 ракеты из самолетов над оккупированным Крымом.

Одна из ракет попала в здание.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Детали: Тревога в Одесской области с 10.53.

В Одесской ОВА уточнили, что есть попадание в инфраструктурный объект.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время, по данным Игната, враг выпустил до семи ракет по Одесщине, предположительно типа Х-59, Х-31 из самолетов Су-30 и Су-35.

Темы: ОдессаобстрелвойнаРосcия
Главное сегодня

фотоРогозин показал ядерную ракету "Сармат" и снова заявил о серийном производстве

Часов Яр: количество погибших возросло до 34

видео, фотоНиколаев подвергся массированному ракетному обстрелу – 12 раненых

Новая Каховка: В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами

США: Иран собирается передать России беспилотники и обучить военных

Зеленский: передача турбины для России – опасный прецедент

Все новости...
Одесса
Джонсон стал почетным гражданином Одессы
"Место на свалке": памятник Екатерине II в Одессе предлагают снести
Во время ракетного удара по Одесской области пострадал детский реабилитационный центр Молдовы
Последние новости
11:09
"Сливал" данные о ВСУ: шпион ОРДО получил 8 лет тюрьмы
11:00
Стартовало обучение первых операторов Армии дронов – Федоров
10:59
Премьер Польши назвал Путина "наследником УПА"
10:53
фотоНовая эра астрономии: телескоп Джеймса Уэбба прислал сверхчеткий научный снимок
10:49
Украина получила еще $1,7 миллиарда гранта от США
10:46
фотоВ Энергодаре атаковали помещение СБУ, где засели оккупанты
10:34
В США боятся, что без ограничения цен на нефть она подорожает на 40%
10:17
фотоРогозин показал ядерную ракету "Сармат" и снова заявил о серийном производстве
10:02
До войны Украина покупала у России и Беларуси 75% стекла. Что теперь?
10:01
Британская разведка: Россия прибегает к нетрадиционному рекрутингу из-за потерь в Украине
Все новости...