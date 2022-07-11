Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили ракетами по Одесщине, попали в здание

Роман ПетренкоПонедельник, 11 июля 2022, 11:39
Россияне ударили ракетами по Одесщине, попали в здание

Российские войска утром 11 июля нанесли ракетный удар по Одесской области. Воздушные силы насчитали до семи выпущенных ракет.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, глава Одесской ОВА Сергей Братчук, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, местные telegram-каналы

Прямая речь Тимошенко: "Выпустили 4 ракеты из самолетов над оккупированным Крымом.

Реклама:

Одна из ракет попала в здание.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется".

Детали: Тревога в Одесской области с 10.53.

ВИДЕО ДНЯ

В Одесской ОВА уточнили, что есть попадание в инфраструктурный объект.

В то же время, по данным Игната, враг выпустил до семи ракет по Одесщине, предположительно типа Х-59, Х-31 из самолетов Су-30 и Су-35.

Темы: ОдессаобстрелвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Одесса
В Одессе задержали экс-командира луганских боевиков: вернулся и "залег"
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: