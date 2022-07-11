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"Майже 80 вибухів": ворог знову вдарив по Сумщині й Чернігівщині з РФ

Олена РощінаПонеділок, 11 липня 2022, 11:58
Майже 80 вибухів: ворог знову вдарив по Сумщині й Чернігівщині з РФ
Держприкордонслужба

З території Росії по прикордонних територіях України у Сумській та Чернігівській областях було завдано ударів зі ствольної артилерії та мінометів. 

Джерело: Державна прикордонна служба України у Telegram

Дослівно: "З території Росії продовжуються обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

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Вогонь вівся з боку російських сіл зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм.

Загалом зафіксовано майже вісімдесят вибухів".

Теми: війнаЧернігівська областьСумська областьПрикордонна служба
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