"Майже 80 вибухів": ворог знову вдарив по Сумщині й Чернігівщині з РФ

З території Росії по прикордонних територіях України у Сумській та Чернігівській областях було завдано ударів зі ствольної артилерії та мінометів.

Джерело: Державна прикордонна служба України у Telegram

Дослівно: "З території Росії продовжуються обстріли прикордоння Сумщини та Чернігівщини.

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Вогонь вівся з боку російських сіл зі ствольної артилерії та мінометів калібру 120 мм.

Загалом зафіксовано майже вісімдесят вибухів".