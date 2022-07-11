"Почти 80 взрывов": враг снова ударил по Сумщине и Черниговщине из РФ

С территории России по приграничным территориям Украины в Сумской и Черниговской областях были нанесены удары из ствольной артиллерии и минометов.

Источник: Государственная пограничная служба Украины в Telegram

Дословно: "С территории России продолжаются обстрелы приграничья Сумщины и Черниговщины

Огонь велся со стороны российских сел из ствольной артиллерии и минометов калибра 120 мм.

В общей сложности зафиксировано почти восемьдесят взрывов".