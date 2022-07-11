Рятувальники показали наслідки нічних обстрілів Харкова

Рятувальники показали наслідки нічного удару окупантами по Харкову, у результаті якого ракета потрапила у житловий будинок.

Джерело: ДСНС у Харківській області у Facebook

Деталі: Один з під’їздів шестиповерхового житлового будинку в Основ‘янському районі був повністю зруйнований. З-під завалів співробітниками ДСНС була врятована 86-річна жінка, мешканка квартири на 2-му поверсі. Обійшлося без жертв.

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Ще дві ракети влучило на подвір‘я неподалік складської будівлі у Основ'янському районі, а також у будівлю школи у Слобідському районі міста".