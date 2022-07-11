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Спасатели показали последствия ночных обстрелов Харькова

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 13:16
скриншот

Спасатели показали последствия ночного удара оккупантами по Харькову, в результате которого ракета попала в жилой дом.

Источник: ГСЧС в Харьковской области в Facebook

Детали: Один из подъездов шестиэтажного жилого дома в Основянском районе был полностью разрушен. Из-под завалов сотрудниками ГСЧС была спасена 86-летняя женщина, жительница квартиры на 2-м этаже. Обошлось без жертв.

Еще две ракеты попали во двор недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города".

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Темы: войнаХарьков
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