Спасатели показали последствия ночных обстрелов Харькова

Спасатели показали последствия ночного удара оккупантами по Харькову, в результате которого ракета попала в жилой дом.

Источник: ГСЧС в Харьковской области в Facebook

Детали: Один из подъездов шестиэтажного жилого дома в Основянском районе был полностью разрушен. Из-под завалов сотрудниками ГСЧС была спасена 86-летняя женщина, жительница квартиры на 2-м этаже. Обошлось без жертв.

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Еще две ракеты попали во двор недалеко от складского здания в Основянском районе, а также в здание школы в Слободском районе города".