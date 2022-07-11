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Усю ніч над Білоруссю тренувалися російські винищувачі

Олександр ШумілінПонеділок, 11 липня 2022, 13:20
Усю ніч над Білоруссю тренувалися російські винищувачі
Фото: Вікіпедія

В ніч на 11 липня над Білоруссю кружляв російський літак ДРЛО А-50, що допомагав винищувачам наводитися на цілі в Україні.

Джерело: повідомлення моніторингової групи "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "Моніторингова група "Беларускі Гаюн" протягом усієї сьогоднішньої ночі спостерігала підвищену авіаційну активність над Білоруссю.

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10 липня о 22:50 з військового аеродрому в Мачулищах пішов на зліт борт ДРЛО А-50 ВКС РФ із реєстраційним номером RF-94268. Завданням цього літака є надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях.

Усю ніч А-50 літав колами від Барановичів до Слуцька, змінюючи висоти від 9150 метрів до 9700 м. Літак закінчив роботу лише о 04:39 і приземлився на військовий аеродром у Мачулищах о 05:10. Таким чином, чистий час роботи в повітрі становив 6 годин 20 хвилин.

Крім А-50, протягом усієї ночі у повітря піднімалися винищувачі, які позмінно працювали з А-50 у парі на висотах від 7000 до 8000 метрів".

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Деталі: Дослідники зазначають, що під час роботи пілоти винищувачів обговорювали із ДРЛО видимість цілей для ударів територією України. Вони припускають, що парна робота винищувачів з А-50 з пошуком цілей для атаки "може стати новою щоденною практикою".

Пуску ракет з території Білорусі в ніч на 11 липня не фіксували.

Теми: БілорусьарміяРосія
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