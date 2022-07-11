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Всю ночь над Беларусью тренировались российские истребители

Александр ШумилиПонедельник, 11 июля 2022, 13:20
Фото: Википедия

В ночь на 11 июля над Беларусью кружил российский самолет ДРЛО А-50, помогавший истребителям наводиться на цели в Украине.

Источник: сообщение мониторинговой группы "Белорусский Гаюн"

Дословно: "Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" на протяжении всей сегодняшней ночи наблюдала повышенную авиационную активность над Беларусью.

10 июля в 22:50 с военного аэродрома в Мачулищах пошел на взлет борт ДРЛО А-50 ВКС РФ с регистрационным номером RF-94268. Задачей этого самолета является предоставление координат пилотам истребителей для ударов по целям.

Всю ночь А-50 летал кругами от Барановичей до Слуцка, меняя высоты от 9150 м до 9700 м. Самолет закончил работу только в 04:39 и приземлился на военный аэродром в Мачулищах в 05:10. Таким образом, чистое время работы в воздухе составляло 6 часов 20 минут.

Кроме А-50, всю ночь в воздух поднимались истребители, которые посменно работали с А-50 в паре на высотах от 7000 до 8000 метров".

Детали: Исследователи отмечают, что во время работы пилоты истребителей обсуждали с ДРЛО видимость целей ударов по территории Украины. Они предполагают, что парная работа истребителей с А-50 с поиском целей для атаки может стать новой ежедневной практикой.

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Пуск ракет с территории Беларуси в ночь на 11 июля не фиксировался.

Темы: БеларусьармияРосcия
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