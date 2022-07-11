У Маріуполі пояснили, чому жителям негайно слід виїхати з міста
Понеділок, 11 липня 2022, 13:22
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко закликає українців негайно виїхати з окупованого Маріуполя задля своєї безпеки.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Деталі: Андрющенко оприлюднив декілька причин виїхати вже з окупованого міста:
- Відновлення інфраструктури міста до зими неможливе технічно. У частині районів будуть проблеми з водою, електрикою, газом.
- Медична система не запрацює – в місці практично не залишилося спеціалізованих лікарів на кшталт педіатрів, мамологів, онкологів, а через санкції Росія має проблеми з мед.обладнанням
- Безпека – поліція окупантів не захищає українців, працює на окупантів та разом зі злочинцями.
- Наразі відкритий канал евакуації у Запоріжжя, який можуть прикрити.
- Через контрнаступ ЗСУ можуть постраждати люди, оскільки вони є живим щитом для росіян, які розміщують склади біля цивільних будівель.
- Окупаційна влада на осінь планує розпочати "мобілізацію" в Маріуполі усіх без винятку.
ВІДЕО ДНЯ