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У Маріуполі пояснили, чому жителям негайно слід виїхати з міста

Роман ПетренкоПонеділок, 11 липня 2022, 13:22
У Маріуполі пояснили, чому жителям негайно слід виїхати з міста
РОСІЙСЬКІ ОКУПАНТИ У МАРІУПОЛІ. ФОТО З TELEGRAM АНДРЮЩЕНКА

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко закликає українців негайно виїхати з окупованого Маріуполя задля своєї безпеки.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Деталі: Андрющенко оприлюднив декілька причин виїхати вже з окупованого міста:

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  1. Відновлення інфраструктури міста до зими неможливе технічно. У частині районів будуть проблеми з водою, електрикою, газом.
  2. Медична система не запрацює – в місці практично не залишилося спеціалізованих лікарів на кшталт педіатрів, мамологів, онкологів, а через санкції Росія має проблеми з мед.обладнанням
  3. Безпека – поліція окупантів не захищає українців, працює на окупантів та разом зі злочинцями.
  4. Наразі відкритий канал евакуації у Запоріжжя, який можуть прикрити.
  5. Через контрнаступ ЗСУ можуть постраждати люди, оскільки вони є живим щитом для росіян, які розміщують склади біля цивільних будівель.
  6. Окупаційна влада на осінь планує розпочати "мобілізацію" в Маріуполі усіх без винятку.

Теми: Маріупольокупаціявійнаевакуація
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