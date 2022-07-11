В Мариуполе объяснили, почему жителям немедленно следует уехать из города
Понедельник, 11 июля 2022, 13:22
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призывает украинцев немедленно выехать из оккупированного Мариуполя ради своей безопасности.
Источник: Андрющенко в Telegram
Детали: Андрющенко обнародовал несколько причин выехать уже из оккупированного города:
- Восстановление инфраструктуры города к зиме невозможно технически. В части районов будут проблемы с водой, электричеством, газом.
- Медицинская система не заработает – в городе практически не осталось специализированных врачей вроде педиатров, маммологов, онкологов, а из-за санкций у России проблемы с мед оборудованием.
- Безопасность – полиция оккупантов не защищает украинцев, работает на оккупантов и вместе с преступниками.
- Открыт канал эвакуации в Запорожье, который могут прикрыть.
- Из-за контрнаступления ВСУ могут пострадать люди, поскольку они являются живым щитом для россиян, размещающих склады возле гражданских зданий.
- Оккупационные власти на осень планируют начать "мобилизацию" в Мариуполе всех без исключения.
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