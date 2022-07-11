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В Мариуполе объяснили, почему жителям немедленно следует уехать из города

Роман ПетренкоПонедельник, 11 июля 2022, 13:22
РОССИЙСКИЕ ОККУПАНТЫ В МАРИУПОЛЕ. ФОТО ИЗ TELEGRAM АНДРЮЩЕНКО

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призывает украинцев немедленно выехать из оккупированного Мариуполя ради своей безопасности.

Источник: Андрющенко в Telegram

Детали: Андрющенко обнародовал несколько причин выехать уже из оккупированного города:

  1. Восстановление инфраструктуры города к зиме невозможно технически. В части районов будут проблемы с водой, электричеством, газом.
  2. Медицинская система не заработает – в городе практически не осталось специализированных врачей вроде педиатров, маммологов, онкологов, а из-за санкций у России проблемы с мед оборудованием.
  3. Безопасность – полиция оккупантов не защищает украинцев, работает на оккупантов и вместе с преступниками.
  4. Открыт канал эвакуации в Запорожье, который могут прикрыть.
  5. Из-за контрнаступления ВСУ могут пострадать люди, поскольку они являются живым щитом для россиян, размещающих склады возле гражданских зданий.
  6. Оккупационные власти на осень планируют начать "мобилизацию" в Мариуполе всех без исключения.

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Темы: Мариупольоккупациявойнаэвакуация
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