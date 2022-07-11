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Зеленський доручив подумати про обов'язковість іспиту для отримання громадянства 

Олена РощінаПонеділок, 11 липня 2022, 13:29
Зеленський доручив подумати про обов'язковість іспиту для отримання громадянства 
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля опрацювати питання запровадження іспиту з української мови для отримання громадянства України..

Джерело: відповідь президента на електронну петицію №22/140008-еп

Деталі: 23 травня 2022 року на сайті президента з'явилася електронна петиція "Ввести обов'язковий іспит для отримання громадянства України", яка набрала понад 25 тисяч громадян. Відтак, 8 липня президент Зеленський відповів на неї.

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Пряма мова: "Я звернувся до прем'єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання. Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції буде поінформовано"

Деталі: Закон "Про громадянство України" містить умови прийняття до громадянства України, однією з яких є володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування (пункт 5 частини 2).

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" особа, яка має намір набути громадянство України, зобов'язана засвідчити відповідний рівень володіння державною мовою. 

ВІДЕО ДНЯ

Вимоги до рівня володіння державною мовою визначає Національна комісія зі стандартів державної мови. Складання іспиту на рівень володіння державною мовою, необхідний для набуття громадянства, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Кабмін 14 квітня 2021 року затвердив Порядок проведення іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, та осіб, які мають намір набути громадянство України.

У ньому сказано, що іспит із української має складатися з письмової та усної частини і проходити у формі анонімного тестування з використанням комп’ютерної техніки.

Попри це у відповіді президента на петицію зазначено, що "питання щодо запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України потребуватиме законодавчого урегулювання".

Оскільки саме уряд забезпечує проведення політики у сферах освіти і науки, всебічного розвитку і функціонування державної мови, регулює міграційні процеси, Зеленський звернувяс до Шмигаля. 

Теми: Зеленськийпетиціямовагромадянство
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