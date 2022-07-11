Зеленский поручил подумать об обязательности экзамена для получения гражданства

Президент Владимир Зеленский попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проработать вопрос введения экзамена по украинскому языку для получения гражданства Украины.

Источник: ответ президента на электронную петицию №22/140008-эп

Детали: 23 мая 2022 года на сайте президента появилась электронная петиция "Ввести обязательный экзамен для получения гражданства Украины", которая набрала более 25 тысяч граждан. Поэтому 8 июля президент Зеленский ответил на нее.

Прямая речь: "Я обратился к премьер-министру Украины Д.Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос. О результатах рассмотрения поднятых вопросов автор электронной петиции будет проинформирован".

Детали: Закон "О гражданстве Украины" содержит условия принятия в гражданство Украины, одним из которых является владение государственным языком или его понимание в объеме, достаточном для общения (пункт 5 части 2).

Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" человек, который намерен вступить в гражданство Украины, обязан засвидетельствовать соответствующий уровень владения государственным языком.

Требования к уровню владения государственным языком определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Сдача экзамена на уровень владения государственным языком, необходимым для обретения гражданства, осуществляется в порядке, установленном Кабинетом министров.

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Кабмин 14 апреля 2021 года утвердил Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком для лиц, обязанных владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей, и лиц, которые намерены получить гражданство Украины.

В нем сказано, что экзамен по украинскому должен состоять из письменной и устной части и проходить в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники.

Несмотря на это в ответе президента на петицию отмечено, что "вопрос о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины потребует законодательного урегулирования".

Поскольку именно правительство обеспечивает проведение политики в сферах образования и науки, всестороннего развития и функционирования государственного языка, регулирует миграционные процессы, Зеленский обратился в Шмыгалю.