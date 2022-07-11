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Під Києвом чоловік не зміг купити спиртне і почав стріляти по поліцейських

Олександр ШумілінПонеділок, 11 липня 2022, 13:45
Під Києвом чоловік не зміг купити спиртне і почав стріляти по поліцейських
Фото: поліція

В Броварах поблизу Києва 53-річний чоловік стріляв з рушниці в бік поліцейських після того як не зміг купити алкоголь в заборонений для цього час.

Джерело: повідомлення поліції київської області

Дослівно: "10 липня близько опівночі в Броварах 53-річний чоловік відкрив стрільбу з рушниці в бік працівників поліції. Як з’ясувалось, лиходій намагався купити спиртне в заборонений для цього час, втім, не отримавши бажаного, схопив рушницю і розбив двері крамниці.

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Коли ж поліцейські намагались зупинити дебошира, той почав стріляти".

Було терміново введено поліцейську спецоперацію. Працівники Броварського районного управління поліції  разом із бійцями  КОРД затримали озброєного зловмисника за місцем проживання".

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Деталі: У чоловіка вилучили рушницю, набої та гранату РГН із запалом до неї. Відкрито кримінальну справу щодо посягання на життя працівників правоохоронного органу.

Теми: Київкримінал
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