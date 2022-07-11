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Под Киевом мужчина не смог купить спиртное и начал стрелять по полицейским

Александр ШумилинПонедельник, 11 июля 2022, 13:45
Под Киевом мужчина не смог купить спиртное и начал стрелять по полицейским
Фото: полиция

В Броварах близ Киева 53-летний мужчина стрелял из ружья в сторону полицейских после того, как не смог купить алкоголь в запрещенное для этого время.

Источник: сообщения полиции киевской области

Дословно: "10 июля около полуночи в Броварах 53-летний мужчина открыл стрельбу из ружья в сторону работников полиции. Как выяснилось, злодей пытался купить спиртное в запрещенное для этого время, впрочем, не получив желаемого, схватил ружье и разбил дверь лавки.

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Когда полицейские пытались остановить дебошира, тот начал стрелять.

Была срочно введена полицейская спецоперация. Работники Броварского районного управления полиции вместе с бойцами КОРД задержали вооруженного злоумышленника по месту жительства".

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Детали: У мужчины изъяли ружье, патроны и гранату РГН со страстью к нему. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь работников правоохранительного органа.

Темы: Киевкриминал
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