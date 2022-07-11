На Донеччині заборонили продаж алкоголю – ОВА

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підписав наказ про заборону на контрольованій Україною частині Донецької області торгівлі алкогольними напоями та спиртовмісними речовинами.

Джерело: пресслужба Донецької ОВА

Дослівно: "Згідно цього документу, з метою забезпечення громадської безпеки і порядку з 11 липня 2022 року на території Донецької області на період дії правового режиму воєнного стану заборонено торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів).

Деталі: На території регіону буде організовано патрулювання з метою контролю за дотриманням заборони.

Довідково: Заборону на торгівлю алкоголем в Україні вводять на виконання ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" та "Про затвердження Указу президента "Про введення воєнного стану в Україні".