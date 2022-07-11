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На Донетчине запретили продажу алкоголя - ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 14:43
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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" подписал приказ о запрете на контролируемой Украиной части Донецкой области торговли алкогольными напитками и спиртосодержащими веществами.

Источник: пресс-служба Донецкой ОВА

Дословно: "Согласно этому документу, в целях обеспечения общественной безопасности и порядка с 11 июля 2022 года на территории Донецкой области на период действия правового режима военного положения запрещена торговля алкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению) и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств).

Детали: На территории региона будет организовано патрулирование с целью контроля за соблюдением запрета.

Справочно: Запрет на торговлю алкоголем в Украине вводится во исполнение ЗУ "О правовом режиме военного положения" и "Об утверждении Указа президента "О введении военного положения в Украине".

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Темы: войнаДонецкая областьалкоголь
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