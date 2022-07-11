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Зеленський у роковини Волинської трагедії вніс до Ради законопроєкт про статус поляків - Дуда

"Європейська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 15:43

Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що президент Володимир Зеленський у понеділок вніс до парламенту законопроєкт про особливий статус поляків в Україні.

Про це він сказав у Варшаві під час церемонії вшанування жертв Волинської трагедії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"Сьогодні Україна робить символічне запрошення через жест президента; вас вітають з особливими правами. Нехай це буде для нас знаком", - сказав президент Польщі.

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Варто зазначити, законопроєкт на сайті Верховної Ради поки що відсутній.

Польща у понеділок вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії - день, який вже кілька років формально є "Національним днем пам’яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян II Речі Посполитої".

Дуда поклав вінок до пам’ятника жертвам трагедії у Варшаві. Примітно, що вінок від президента України Володимира Зеленського поклав посол України в Польщі Василь Зварич.

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У своєму виступі Дуда запропонував "зробити ставку на правду" для зміцнення відносин між поляками та українцями.

"Я глибоко вірю, що Польща та Україна будуть у союзі, вони будуть міцніти, коли обидва наші народи будуть у дружбі та союзі, пам’ятаючи історію, молячись, віддаючи данину пам’яті вбитим, але також розуміючи, що в історії були важкі часи і були драматичні та трагічні помилки, які ніколи не можна повторити", – сказав Анджей Дуда.

У травні президент Зеленський анонсував законопроєкт про розширені можливості для громадян Польщі в Україні, щоб віддячити за те, як Польща прийняла українців, які рятуються від війни.

Про те, як розв'язати історичні суперечки між Україною та Польщею, читайте в колонці Як не дати історичним суперечкам знищити зближення України та Польщі.

Теми: ПольщаУкраїна
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