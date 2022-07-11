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Зеленский в годовщину Волынской трагедии внес в Раду законопроект о статусе поляков - Дуда

"Европейская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 15:43

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что президент Владимир Зеленский в понедельник внес в парламент законопроект об особом статусе поляков в Украине.

Об этом он сказал в Варшаве во время церемонии чествования жертв Волынской трагедии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Сегодня Украина делает символическое приглашение через жест президента; вас поздравляют с особыми правами. Пусть это будет для нас знаком", - сказал президент Польши.

Стоит отметить, что законопроект на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Польша в понедельник чтит память жертв Волынской трагедии - день, который уже несколько лет формально является "Национальным днем ​​памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан II Речи Посполитой".

Дуда возложил венок к памятнику жертвам трагедии в Варшаве. Примечательно, что венок от президента Украины Владимира Зеленского возложил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

В своем выступлении Дуда предложил "сделать ставку на правду" для укрепления отношений между поляками и украинцами.

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"Я глубоко верю, что Польша и Украина будут в союзе, они будут крепнуть, когда оба наших народа будут в дружбе и союзе, помня историю, молясь, отдавая дань памяти убитым, но также понимая, что в истории были тяжелые времена и были драматические и трагические ошибки, которые никогда нельзя повторить", – сказал Анджей Дуда.

В мае президент Зеленский анонсировал законопроект о расширенных возможностях для граждан Польши в Украине, чтобы отблагодарить за то, как Польша приняла спасающихся от войны украинцев.

О том, как разрешить исторические споры между Украиной и Польшей, читайте в колонке Как не дать историческим спорам уничтожить сближение Украины и Польши.

Темы: ПольшаУкраина
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