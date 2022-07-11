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На окупованій Харківщині підірвали ще одного ставленика Росії

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 15:46
Скріншот

У тимчасово окупованому Великому Бурлуку Харківської області в результаті підриву автомобіля ліквідували призначеного російськими окупантами на посаду керівника Євгена Юнакова.

Джерело: повідомлення речника Одеської ОВА Сергія Братчука, російські ЗМІ, що наводять дані так званої "адміністрації регіону"

Пряма мова Братчука: "У Великому Бурлуку на Харківщині місцевий гауляйтер Євген Юнаков вибухнув у автомобілі біля місцевої адміністрації".

Деталі: Російська агентства також повідомили про загибель Юнакова в результаті підриву автомобіля.  

Великий Бурлук – селище міського типу, розташоване на схід від Харкова, недалеко від кордону України з Росією.

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Теми: Харків
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