На окупованій Харківщині підірвали ще одного ставленика Росії

У тимчасово окупованому Великому Бурлуку Харківської області в результаті підриву автомобіля ліквідували призначеного російськими окупантами на посаду керівника Євгена Юнакова.

Джерело: повідомлення речника Одеської ОВА Сергія Братчука, російські ЗМІ, що наводять дані так званої "адміністрації регіону"

Пряма мова Братчука: "У Великому Бурлуку на Харківщині місцевий гауляйтер Євген Юнаков вибухнув у автомобілі біля місцевої адміністрації".

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Деталі: Російська агентства також повідомили про загибель Юнакова в результаті підриву автомобіля.

Великий Бурлук – селище міського типу, розташоване на схід від Харкова, недалеко від кордону України з Росією.