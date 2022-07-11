На окупованій Харківщині підірвали ще одного ставленика Росії
Понеділок, 11 липня 2022, 15:46
У тимчасово окупованому Великому Бурлуку Харківської області в результаті підриву автомобіля ліквідували призначеного російськими окупантами на посаду керівника Євгена Юнакова.
Джерело: повідомлення речника Одеської ОВА Сергія Братчука, російські ЗМІ, що наводять дані так званої "адміністрації регіону"
Пряма мова Братчука: "У Великому Бурлуку на Харківщині місцевий гауляйтер Євген Юнаков вибухнув у автомобілі біля місцевої адміністрації".
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Деталі: Російська агентства також повідомили про загибель Юнакова в результаті підриву автомобіля.
Великий Бурлук – селище міського типу, розташоване на схід від Харкова, недалеко від кордону України з Росією.