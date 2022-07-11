На оккупированной Харьковщине взорвали еще одного ставленника России
Понедельник, 11 июля 2022, 15:46
Во временно оккупированном Большом Бурлуке Харьковской области в результате подрыва автомобиля ликвидировали назначенного российскими оккупантами на должность руководителя Евгения Юнакова.
Источник: сообщения представителя Одесской ОВА Сергея Братчука, российские СМИ, приводящие данные так называемой "администрации региона"
Прямая речь Братчука: "В Большом Бурлуке в Харьковской области местный гауляйтер Евгений Юнаков взорвался в автомобиле возле местной администрации".
Детали: Российские агентства также сообщили о гибели Юнакова в результате подрыва автомобиля.
Великий Бурлук – поселок городского типа, расположенный к востоку от Харькова, недалеко от границы Украины с Россией.
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