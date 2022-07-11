В ЄС заявили, що Канада не порушила санкції, віддавши турбіну для російського газопроводу

Євросоюз не бачить порушення санкцій у рішення Канади передати Німеччині відремонтовану турбіну для встановлення на російський газопровід "Північний потік-1".

Про це заявив речник Єврокомісії Тім МакФі на брифінгу у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Ми пильно слідкуємо за ситуацією і взяли до уваги, що Канада вирішила повернути цю турбіну Німеччині. Одним із виправдань було використане те, що Росія зменшить постачання газу по "Північному потоку-1". Щодо санкцій, хочу нагадати, що вони не стосуються матеріалів і технологій, пов’язаних з природнім газом", - сказав МакФі.

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У суботу уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну, яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини.

Турбіна, побудована в Канаді компанією Siemens, була відправлена ​​на ремонт до Монреаля та "застрягла" там через санкції проти нафтогазової галузі Росії через її війну в Україні.

Німецькі чиновники закликали Канаду знайти спосіб повернути турбіну, побоюючись, що Росія використає цю проблему як привід для закриття "Північного потоку-1" і пошкодить здатність Німеччини заповнити свої резервуари для зберігання газу перед зимою.

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Український уряд виступив проти намірів Канади погодитися на таке точкове зняття з Росії санкційних обмежень і вважає це рішення "необґрунтованим та небезпечним для санкційного режиму".

Нагадаємо, на російському газопроводі "Північний потік-1" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося.