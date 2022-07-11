В ЕС заявили, что Канада не нарушила санкции, отдав турбину для российского газопровода

Евросоюз не видит нарушения санкций в решении Канады передать Германии отремонтированную турбину для установки на российский газопровод "Северный поток-1".

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Тим МакФи на брифинге в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

"Мы внимательно следим за ситуацией и приняли во внимание, что Канада решила вернуть эту турбину Германии. Одним из оправданий было использовано то, что Россия уменьшит поставки газа по "Северному потоку-1". Что касается санкций, хочу напомнить, что они не касаются материалов и технологий, связанных с природным газом", – сказал МакФи.

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В субботу правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину, прошедшую техническое обслуживание в Канаде, в Германию.

Турбина, построенная в Канаде компанией Siemens, была отправлена ​​на ремонт в Монреаль и "застряла" там из-за санкций против нефтегазовой отрасли России из-за ее войны в Украине.

Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему как повод для закрытия "Северного потока-1" и повредит способность Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

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Украинское правительство выступило против намерений Канады согласиться на такое точечное снятие с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".

Напомним, на российском газопроводе "Северный поток-1" начались плановые работы на 10 дней, в связи с чем поставки газа в Германию из-за него полностью остановились.