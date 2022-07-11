В Іноземному легіоні розповіли про загиблих від рук окупантів бійців в Україні

Декілька бійців Інтернаціонального легіону в Україні загинули від рук окупантів, дехто потрапив у полон, але РФ перебільшує кількість загиблих, поширюючи фейки.

Джерело: речник легіону Дам’єн Маґру під час брифінгу в медіацентрі "Україна — Укрінформ"

Пряма мова: "Минулого тижня ми повідомили, що в нашому легіоні ще троє загиблих. Ті імена, які ми публікуємо – це не повний перелік. На жаль, ми не можемо озвучити всі втрати.

Минулого тижня загинуло двоє бразильців – чоловік і жінка. Імена, які ми публікуємо – це герої, які втратили свої життя на полі бою в наслідок артилерійського удару Росії. Дуглас Буріго намагався врятувати Таліту До Валле з вогню, але загинув сам. Таліта вийшла з будівлі, охопленою вогнем, але, на жаль, загинула".

Деталі: Маґру наголосив також, що Росія розповсюджує фейки з приводу інтернаціонального легіону.

"РФ повідомляє, що на території України вже загинуло близько 200 легіонерів. Але це не правда", – додав він.

За словами Маґру, кілька бійців іноземного легіону наразі у полоні. Поблизу Миколаєва у полон потрапив Ендрю Хілл. Росіяни вже опублікували з ним відео в кінці травня, більше ніяких повідомлень про стан бійця не надходило.

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Легіон висловлює занепокоєння щодо намірів так званої "влади" "ДНР" судити як найманця британця Ендрю Хілла, який є військовослужбовцем підрозділу Сил тероборони України

Що стосується Ділана Гіла, то він не легіонер і навіть не військовий. Він цивільний волонтер, який допомагав евакуювати людей із Запорізької області.

"Росіяни та їхні посіпаки продовжують незаконно переслідувати іноземних громадян на території України. Це саме стосувалося і британців Шона Піннера й Ейдена Асліна та марокканця Брагіма Саадуна, які є військовими Збройних исл України. Таким чином росія намагається посилити свою переговорну позицію", – наголосив він.

Неподалік від Харкова у полон росіян потрапило двоє американців і так званий "суд ДНР" планує виносити по ним вироки.

Нагадаємо: Так званий "суд" незаконного збройного утворення "ДНР" засудив до страти британців Шона Піннера й Ейдена Асліна та марокканця Брагіма Саадуна, які брали участь у воєнних діях у складі українських ЗС. Окупанти звинуватили їх у "найманстві та діях, спрямованих на захоплення влади".

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