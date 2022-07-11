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В Иностранном легионе рассказали о погибших от рук оккупантов бойцов в Украине

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 июля 2022, 16:17
Дамьен Магру фото "Украина — Укринформ"

Несколько бойцов Интернационального легиона в Украине погибли от рук оккупантов, некоторые попали в плен, но РФ преувеличивает число погибших, распространяя фейки.

Источник: спикер легиона Дамьен Магру во время брифинга в медиацентре "Украина — Укринформ"

Прямая речь: "На прошлой неделе мы сообщили, что в нашем легионе еще трое погибших. Те имена, которые мы публикуем – это не полный список. К сожалению, мы не можем озвучить все потери.

На прошлой неделе погибли двое бразильцев – мужчина и женщина. Имена, которые мы публикуем – это герои, потерявшие свою жизнь на поле боя в результате артиллерийского удара России. Дуглас Буриго пытался спасти Талиту де Валле из огня, но погиб сам. Талита вышла из здания, охваченного огнем, но, к сожалению, погибла".

 

Детали: Магру подчеркнул также, что Россия распространяет фейки по поводу интернационального легиона.

"РФ сообщает, что на территории Украины уже погибли около 200 легионеров. Но это не правда", - добавил он.

По словам Магру, несколько бойцов иностранного легиона в плену. Вблизи Николаева в плен попал Эндрю Хилл. Россияне уже опубликовали с ним видео в конце мая, больше никаких уведомлений о состоянии бойца не поступало.

ВИДЕО ДНЯ

Легион выражает обеспокоенность намерениями так называемой "власти" "ДНР" судить как наемника британца Эндрю Хилла, который является военнослужащим подразделения Сил терробороны Украины

Что касается Дилана Гила, то он не легионер и даже не военный. Он гражданский волонтер, который помогал эвакуировать людей из Запорожской области.

"Россияне и их приспешники продолжают незаконно преследовать иностранных граждан на территории Украины. Это же касалось и британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна, которые являются военными Вооруженных исл Украины. Таким образом Россия пытается усилить свою переговорную позицию", - подчеркнул он.

Недалеко от Харькова в плен россиян попали двое американцев и так называемый "суд ДНР" планирует выносить по ним приговоры.

Напомним: Так называемый "суд" незаконного вооруженного образования "ДНР" приговорил к казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна, принимавших участие в военных действиях в составе украинских ВС. Оккупанты обвинили их в "наемстве и действиях, направленных на захват власти".

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Темы: война
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