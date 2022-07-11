В Иностранном легионе рассказали о погибших от рук оккупантов бойцов в Украине

Несколько бойцов Интернационального легиона в Украине погибли от рук оккупантов, некоторые попали в плен, но РФ преувеличивает число погибших, распространяя фейки.

Источник: спикер легиона Дамьен Магру во время брифинга в медиацентре "Украина — Укринформ"

Прямая речь: "На прошлой неделе мы сообщили, что в нашем легионе еще трое погибших. Те имена, которые мы публикуем – это не полный список. К сожалению, мы не можем озвучить все потери.

На прошлой неделе погибли двое бразильцев – мужчина и женщина. Имена, которые мы публикуем – это герои, потерявшие свою жизнь на поле боя в результате артиллерийского удара России. Дуглас Буриго пытался спасти Талиту де Валле из огня, но погиб сам. Талита вышла из здания, охваченного огнем, но, к сожалению, погибла".

Детали: Магру подчеркнул также, что Россия распространяет фейки по поводу интернационального легиона.

"РФ сообщает, что на территории Украины уже погибли около 200 легионеров. Но это не правда", - добавил он.

По словам Магру, несколько бойцов иностранного легиона в плену. Вблизи Николаева в плен попал Эндрю Хилл. Россияне уже опубликовали с ним видео в конце мая, больше никаких уведомлений о состоянии бойца не поступало.

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Легион выражает обеспокоенность намерениями так называемой "власти" "ДНР" судить как наемника британца Эндрю Хилла, который является военнослужащим подразделения Сил терробороны Украины

Что касается Дилана Гила, то он не легионер и даже не военный. Он гражданский волонтер, который помогал эвакуировать людей из Запорожской области.

"Россияне и их приспешники продолжают незаконно преследовать иностранных граждан на территории Украины. Это же касалось и британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна, которые являются военными Вооруженных исл Украины. Таким образом Россия пытается усилить свою переговорную позицию", - подчеркнул он.

Недалеко от Харькова в плен россиян попали двое американцев и так называемый "суд ДНР" планирует выносить по ним приговоры.

Напомним: Так называемый "суд" незаконного вооруженного образования "ДНР" приговорил к казни британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Брагима Саадуна, принимавших участие в военных действиях в составе украинских ВС. Оккупанты обвинили их в "наемстве и действиях, направленных на захват власти".

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