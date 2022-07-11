В Україні зафіксували нову хакерську атаку на державні організації

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України при Держспецзв’язку попереджає про масове розповсюдження небезпечних електронних листів.

Джерело: CERT-UA, Генштаб ЗСУ

Деталі: У темі листів вказано "Об'єднаний офіційний звіт про гуманітарну ситуацію. Україна".

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Листи надходять зі скомпрометованих електронних адрес державних органів України та містять вкладення у вигляді XLS-документу з назвою "Гуманітарна катастрофа України з 24 лютого 2022 року.xls".

Згаданий документ містить макрос, активація якого призведе до запуску файлу "baseupd.exe". Виконання файлу спричинить ураження комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

Активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0056. Із цим же угрупованням пов’язували кібератаку, яка відбулася минулого тижня.

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Вказано, що фахівці CERT-UA вживають заходів зі встановлення обставин компрометації облікових записів електронної пошти, а також блокування серверу управління шкідливою програмою. А з метою посилення захисту наполегливо рекомендують використовувати багатофакторну автентифікацію для електронної пошти.