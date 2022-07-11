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В Украине зафиксирована новая хакерская атака на государственные организации

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 июля 2022, 16:50
В Украине зафиксирована новая хакерская атака на государственные организации

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины при Госспецсвязи предупреждает о массовом распространении опасных электронных писем.

Источник: CERT-UA, Генштаб ВСУ

Детали: В теме писем указан "Объединенный официальный отчет о гуманитарной ситуации. Украина".

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Письма поступают со скомпрометированных электронных адресов государственных органов Украины и содержат вложения в виде XLS-документа под названием "Гуманитарная катастрофа Украины с 24 февраля 2022.xls".

Этот документ содержит макрос, активация которого приведет к запуску файла "baseupd.exe". Выполнение файла приведет к поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

Активность ассоциирована с деятельностью группы UAC-0056. С этой же группировкой связывали прошедшую на прошлой неделе кибератаку.

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Указано, что специалисты CERT-UA принимают меры по установлению обстоятельств компрометации аккаунтов электронной почты, а также блокировке сервера управления вредоносной программой. А для усиления защиты настоятельно рекомендуют использовать многофакторную аутентификацию для электронной почты.

Темы: хакеры
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