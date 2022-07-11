Ердоган обговорив з Путіним створення коридорів для українського зерна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним обговорив створення безпечних коридорів в Чорному морі для вивезення українського зерна.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Anadolu, повідомили в управлінні комунікацій турецького президента.

Ердоган заявив, що настав час вжити заходів щодо плану ООН для створення безпечних коридорів для експорту зерна в Чорному морі.

Ердоган вкотре наголосив, що війну між Україною та Росією слід завершити тривалим і справедливим миром шляхом переговорів. Він сказав, що Туреччина готова зробити свій внесок для пожвавлення переговорного процесу.

У Кремлі заявили, що в розмові лідери продовжили "обмін думками щодо ситуації навколо України, у тому числі в контексті координації зусиль щодо забезпечення безпеки судноплавства у Чорному морі та експорту зернових на світові ринки".

Нагадаємо, 5 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в наступні дні "посилить переговори" щодо розблокування експорту зерна з України морським шляхом і очікує на прогрес "протягом десяти днів".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг від сподівань на швидку домовленість про гуманітарні коридори для зерна.

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Кулеба розповів, що перемовини зосереджені на тому, якими саме маршрутами може відбуватися рух і як убезпечити судна.

Досі немає домовленості, як гарантувати ненапад Росії на Одесу з моря, як і щодо іноземних патрулів для цивільних суден.