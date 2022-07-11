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Эрдоган обсудил с Путиным создание коридоров для украинского зерна

"Европейская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 17:08
Эрдоган обсудил с Путиным создание коридоров для украинского зерна
Эрдоган и Путин, фото Anadolu Agency via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил создание безопасных коридоров в Черном море для вывоза украинского зерна.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, сообщили в управлении коммуникаций турецкого президента.

Эрдоган заявил, что пора принять меры по плану ООН для создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

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Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что войну между Украиной и Россией следует завершить продолжительным и справедливым миром путем переговоров. Он сказал, что Турция готова внести свой вклад для оживления переговорного процесса.

В Кремле заявили, что в разговоре лидеры продолжили "обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте координации усилий по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и экспорту зерновых на мировые рынки".

Напомним, 5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в последующие дни "усилит переговоры" по разблокированию экспорта зерна из Украины морским путем и ожидает прогресса "в течение десяти дней".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег от надежд на скорую договоренность о гуманитарных коридорах для зерна.

Кулеба рассказал, что переговоры сосредоточены на том, по каким именно маршрутам может происходить движение и как обезопасить суда.

До сих пор нет договоренности, как гарантировать ненападение России на Одессу с моря, как и в отношении иностранных патрулей для гражданских судов.

Темы: ЭрдоганПутин
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