Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок провів телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським щодо повномасштабного вторгнення Росії та проблеми вивезення зерна з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канцелярію турецького президента.

Під час розмови Ердогана та президента України Володимира Зеленського обговорювалися українсько-російська війна та питання щодо створення безпечних коридорів для експорту зерна в Чорному морі.

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Ердоган наголосив, що прагне, аби в Україні настав мир, і заявив, що Туреччина продовжує працювати над розробленим ООН планом постачання українських зернових продуктів на світовий ринок.

Турецький лідер заявив, що вирішення війни між Україною та Росією "в будь-якому випадку буде дипломатичним шляхом" і запевнив, що Анкара готова запропонувати будь-яку підтримку, зокрема сприяння та посередництво, у Стамбульському процесі.

Ердоган також подякував президенту України за святкові привітання, які він висловив турецькою мовою в опублікованому ним відеозверненні з нагоди Курбан-байраму.

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Своєю чергою Володимир Зеленський повідомив, що в розмові з Ердоганом "подякував за висловлені співчуття щодо чергових мирних жертв агресії РФ" і обговорив важливість розблокування портів та відновлення експорту зерна.

"Також маємо запобігати вивезенню Росією нашого зерна з тимчасово окупованих територій", – зазначив глава держави у Twitter.

Перед цим турецький президент поговорив із Владіміром Путіним.

Нагадаємо, 5 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в наступні дні "посилить переговори" щодо розблокування експорту зерна з України морським шляхом і очікує на прогрес "протягом десяти днів".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг від сподівань на швидку домовленість про гуманітарні коридори для зерна. Кулеба розповів, що перемовини зосереджені на тому, якими саме маршрутами може відбуватися рух і як убезпечити судна.

Досі немає домовленості, як гарантувати ненапад Росії на Одесу з моря, як і щодо іноземних патрулів для цивільних суден.