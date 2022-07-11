Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эрдоган поговорил с Зеленским о "зерновом коридоре"

"Европейская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 19:13

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским по поводу полномасштабного вторжения России и проблемы вывоза зерна из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

В ходе разговора Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского обсуждались украинско-российская война и вопросы создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

Реклама:

Эрдоган подчеркнул, что стремится к тому, чтобы в Украине наступил мир, и заявил, что Турция продолжает работать над разработанным ООН планом поставки украинских зерновых продуктов на мировой рынок.

Турецкий лидер заявил, что решение войны между Украиной и Россией "в любом случае будет дипломатическим путем", и заверил, что Анкара готова предложить любую поддержку, в том числе содействие и посредничество, в Стамбульском процессе.

Эрдоган также поблагодарил президента Украины Зеленского за праздничные поздравления, которые он выразил на турецком языке в опубликованном им видеообращении по случаю Курбан-байрама.

ВИДЕО ДНЯ

В свою очередь, Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с Эрдоганом "поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ" и обсудил важность разблокирования портов и возобновления экспорта зерна.

"Также должны предотвращать вывоз Россией нашего зерна из временно оккупированных территорий", - отметил глава государства в Twitter.

Перед этим турецкий президент побеседовал с Владимиром Путиным.

Напомним, 5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в последующие дни "усилит переговоры" по разблокированию экспорта зерна из Украины морским путем и ожидает прогресса "в течение десяти дней".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег от надежд на скорую договоренность о гуманитарных коридорах для зерна. Кулеба рассказал, что переговоры сосредоточены на том, по каким именно маршрутам может происходить движение и как обезопасить суда.

До сих пор нет договоренности, как гарантировать ненападение России на Одессу с моря, как и в отношении иностранных патрулей для гражданских судов.

Темы: ПутинЭрдоганЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Путин
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: