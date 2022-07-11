Эрдоган поговорил с Зеленским о "зерновом коридоре"

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в понедельник провел телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским по поводу полномасштабного вторжения России и проблемы вывоза зерна из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

В ходе разговора Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского обсуждались украинско-российская война и вопросы создания безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море.

Реклама:

Эрдоган подчеркнул, что стремится к тому, чтобы в Украине наступил мир, и заявил, что Турция продолжает работать над разработанным ООН планом поставки украинских зерновых продуктов на мировой рынок.

Турецкий лидер заявил, что решение войны между Украиной и Россией "в любом случае будет дипломатическим путем", и заверил, что Анкара готова предложить любую поддержку, в том числе содействие и посредничество, в Стамбульском процессе.

Эрдоган также поблагодарил президента Украины Зеленского за праздничные поздравления, которые он выразил на турецком языке в опубликованном им видеообращении по случаю Курбан-байрама.

ВИДЕО ДНЯ

В свою очередь, Владимир Зеленский сообщил, что в разговоре с Эрдоганом "поблагодарил за высказанные соболезнования по поводу очередных мирных жертв агрессии РФ" и обсудил важность разблокирования портов и возобновления экспорта зерна.

"Также должны предотвращать вывоз Россией нашего зерна из временно оккупированных территорий", - отметил глава государства в Twitter.

Перед этим турецкий президент побеседовал с Владимиром Путиным.

Напомним, 5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в последующие дни "усилит переговоры" по разблокированию экспорта зерна из Украины морским путем и ожидает прогресса "в течение десяти дней".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег от надежд на скорую договоренность о гуманитарных коридорах для зерна. Кулеба рассказал, что переговоры сосредоточены на том, по каким именно маршрутам может происходить движение и как обезопасить суда.

До сих пор нет договоренности, как гарантировать ненападение России на Одессу с моря, как и в отношении иностранных патрулей для гражданских судов.