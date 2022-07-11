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За день з окупованої Харківщини евакуювалися більше 1000 людей

Понеділок, 11 липня 2022, 19:45

З тимчасово захоплених громад Харківщини 11 липня евакуювали більше 1 100 осіб, із них майже 300 дітей.

Джерело: "Укрінформ", який посилається на координаторку евакуації населення по Харківщині чеської громадської організації Helping to leave Діну Уріх

Деталі: За її словами у понеділок вдалося виїхати на підконтрольну територію 1 108 людям, із них 295 – діти.

Вона зазначила, що евакуація пройшла спокійно, обстрілів не було.

Видання вказує, що починаючи з 30 травня громадські організації Eventroom, Kharkiv Help, Help me Kharkiv, "Незламний Харків", ETOC, Helping to leave за підтримки влади та Червоного Хреста організовують виїзд населення із захоплених громад Харківської області через селище Печеніги.

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Теми: Харківевакуація
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