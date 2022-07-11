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За день из оккупированной Харьковщины эвакуировались более 1000 человек

Понедельник, 11 июля 2022, 19:45

Из временно захваченных общин Харьковщины 11 июля было эвакуировано более 1 100 человек, из них почти 300 детей.

Источник: "Укринформ", ссылающийся на координаторку эвакуации населения по Харьковщине Дину Урих

Детали: По ее словам, в понедельник удалось выехать на подконтрольную территорию 1 108 людям, из них 295 – дети.

Она отметила, что эвакуация прошла спокойно, обстрелов не последовало.

Издание указывает, что начиная с 30 мая общественные организации Eventroom, Kharkiv Help, Help me Kharkiv, "Несокрушимый Харьков", ETOC, Helping to leave при поддержке власти и Красного Креста организуют выезд населения из захваченных общин Харьковской области через поселок Печенеги.

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Темы: Харьковэвакуация
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