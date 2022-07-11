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Із Донеччини евакуювалося майже 80% населення – ОВА

Катерина ТищенкоПонеділок, 11 липня 2022, 20:28
Із Донеччини евакуювалося майже 80% населення – ОВА
Павло Кириленко, фото з Facebook

На Донеччині наразі залишилося близько 340 тисяч (або 20,4%) місцевого населення, всі інші вже евакуювалися у безпечні місця.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "На 24 лютого постійно проживало 1 млн 670 тис. населення на підконтрольній території Донецького регіону. Лишилось десь 340 тис. населення".

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Деталі: Кириленко нагадав, що за минулу добу було евакуйовано 252 особи з Бахмутського і Покровського району, і більшість з них саме з Бахмутського району.

"У подальшому ми працюємо, щоб евакуація була більш ефективною", - сказав керівник військової адміністрації.

Він додав, що наразі вже налагоджені маршрут, техніка і все необхідне для евакуації, все працює, але треба, щоб зовсім не було проблем із кінцевими місцями тимчасового перебування евакуйованих донеччан.

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Теми: Донецька областьевакуаціявійна
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