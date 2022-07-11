Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из Донецкой области эвакуировалось почти 80% населения – ОВА

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 июля 2022, 20:28
Из Донецкой области эвакуировалось почти 80% населения – ОВА
Павел Кириленко, фото из Facebook

В Донецкой области осталось около 340 тысяч (или 20,4%) местного населения, все остальные уже эвакуировались в безопасные места.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ

Прямая речь: "На 24 февраля постоянно проживало 1 млн. 670 тыс. населения на подконтрольной территории Донецкого региона. Осталось около 340 тыс. населения".

Реклама:

Детали: Кириленко напомнил, что за минувшие сутки были эвакуированы 252 человека из Бахмутского и Покровского районов, и большинство из них именно из Бахмутского района.

"В дальнейшем мы работаем, чтобы эвакуация была более эффективной", - сказал руководитель военной администрации.

Он добавил, что сейчас уже налажен маршрут, техника и все необходимое для эвакуации, все работает, но надо, чтобы совсем не было проблем с конечными местами временного пребывания эвакуированных дончан.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьэвакуациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: