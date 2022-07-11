Из Донецкой области эвакуировалось почти 80% населения – ОВА

В Донецкой области осталось около 340 тысяч (или 20,4%) местного населения, все остальные уже эвакуировались в безопасные места.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона, сообщает Укринформ

Прямая речь: "На 24 февраля постоянно проживало 1 млн. 670 тыс. населения на подконтрольной территории Донецкого региона. Осталось около 340 тыс. населения".

Детали: Кириленко напомнил, что за минувшие сутки были эвакуированы 252 человека из Бахмутского и Покровского районов, и большинство из них именно из Бахмутского района.

"В дальнейшем мы работаем, чтобы эвакуация была более эффективной", - сказал руководитель военной администрации.

Он добавил, что сейчас уже налажен маршрут, техника и все необходимое для эвакуации, все работает, но надо, чтобы совсем не было проблем с конечными местами временного пребывания эвакуированных дончан.