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Медведчук може досі мати частку в консорціумі ЄДАПС - ЗМІ

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 липня 2022, 21:14
Віктор Медведчук

Кум Путіна підозрюваний у держзраді нардеп Віктор Медведчук може досі мати частку в скандальному консорціумі ЄДАПС, який довгий час монополізував сферу захищеного друку в Україні.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Вказано, що редакція отримала копії внутрішніх документів з комп’ютера соратника кума Путіна — про структуру активів Медведчука.

Серед цих файлів є згадки про частку Медведчука у консорціумі ЄДАПС.

Згідно з внутрішніми файлами, Медведчук отримав частку в консорціумі ЄДАПС через ланцюг фірм STAPRELA HOLDINGS (Кіпр) — FOILS OVERSEAS (Невіс) —  ТRUSТСОR OVERSEAS (Невіс). Наразі ці фірми кум Путіна контролює через свою дружину Оксану Марченко.

Консорціум ЄДАПС отримав найбільше сприяння українських чиновників у 2004 році, коли Медведчук очолював Адміністрацію президента Кучми. В партнерство з приватними фірмами увійшло МВС, уклало з консорціумом генеральний контракт на 5 років і почало віддавати державні замовлення.

Відтоді ЄДАПС на довгий час монополізував сферу виготовлення паспортів, водійських посвідчень, акцизних марок та інших документів.

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Раніше журналіст Юрій Бутусов писав у виданні "Дзеркало тижня", що Медведчук може стояти за компанією "Голографія", з якої починався консорціум ЄДАПС. Вона ще у 2001 році отримала від держави право розробляти і продавати голографічний захист державним органам.

В отриманих Bihus.Info документах ідеться про те, що Медведчук через трастові схеми мав 20-відсоткову частку в ЄДАПСі.

Структура власності компаній, які утворили консорціум ЄДАПС, не дозволяє перевірити, чи є вказані у схемі фірми Медведчука-Марченко серед бенефіціарів консорціуму зараз.

Однак точно можна говорити, що всі три фірми (STAPRELA HOLDINGS, FOILS OVERSEAS, ТRUSТСОRE OVERSEAS) Медведчук задекларував у 2019 і 2020 рр., коли став народним депутатом України, зазначають журналісти.

У розслідуванні також йдеться про колишні частки Медведчука в українських газовидобувних компаніях "Нафтогазвидобування" і "Укрнафтобуріння", а також про спробу взяти участь у приватизації "Криворіжсталі" тобто як Медведчук ставав олігархом.

Читайте також матеріал УП: "Велика паспортизація. Як "Україна" повертає скандальний ЄДАПС у виробництво біометричних паспортів"

Теми: Медведчук
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