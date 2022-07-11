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Медведчук может до сих пор иметь долю в консорциуме ЕДАПС - СМИ

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 июля 2022, 21:14
Медведчук может до сих пор иметь долю в консорциуме ЕДАПС - СМИ
Виктор Медведчук

Кум Путина подозреваемый в госизмене нардеп Виктор Медведчук может до сих пор иметь долю в скандальном консорциуме ЕДАПС, долгое время монополизировавшем сферу защищенной печати в Украине.

Источник: Bihus.Info

Детали: Указано, что редакция получила копии внутренних документов с компьютера соратника кума Путина о структуре активов Медведчука.

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Среди этих файлов есть упоминания о доле Медведчука в консорциуме ЕДАПС.

Согласно внутренним файлам, Медведчук получил долю в консорциуме ЕДАПС через цепь фирм STAPRELA HOLDINGS (Кипр) - FOILS OVERSEAS (Невис) - ТRUSТСОR OVERSEAS (Невис). Сейчас эти фирмы кум Путина контролирует через свою жену Оксану Марченко.

Консорциум ЕДАПС получил наибольшее содействие украинским чиновникам в 2004 году, когда Медведчук возглавлял Администрацию президента Кучмы. В партнерство с частными фирмами вошло МВД, заключило с консорциумом генеральный контракт на пять лет и начало отдавать государственные заказы.

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С тех пор ЕДАПС надолго монополизировал сферу изготовления паспортов, водительских удостоверений, акцизных марок и других документов.

Ранее журналист Юрий Бутусов писал в "Зеркале недели", что Медведчук может стоять за компанией "Голография", с которой начинался консорциум ЕДАПС. Она еще в 2001 году получила от государства право разрабатывать и продавать голографическую защиту государственным органам.

В полученных Bihus.Info документах говорится, что Медведчук через трастовые схемы имел 20-процентную долю в ЕДАПСе.

Структура собственности компаний, образовавших консорциум ЕДАПС, не позволяет проверить, указаны ли в схеме фирмы Медведчука-Марченко среди бенефициаров консорциума сейчас.

Однако точно можно говорить, что все три фирмы (STAPRELA HOLDINGS, FOILS OVERSEAS, TRUSTSORE OVERSEAS) Медведчук задекларировал в 2019 и 2020 гг., когда стал народным депутатом Украины, отмечают журналисты.

В расследовании также говорится о бывших долях Медведчука в украинских газодобывающих компаниях "Нафтогазвидобування" и "Укрнафтобурение"", а также о попытке принять участие в приватизации "Криворожстали", то есть как Медведчук становился олигархом.

Читайте также материал УП: "Большая паспортизация. Как "Украина" возвращает скандальный ЕДАПС в производство биометрических паспортов"

Темы: Медведчук
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