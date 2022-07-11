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Арбітраж підтвердив юрисдикцію у позові України проти Росії через захоплення моряків

"Європейська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 21:36

Міжнародний арбітраж, створений за посередництва Постійної палати третейського суду (ППТС), підтвердив, що має юрисдикцію розглядати позов України проти Росії через захоплення моряків і суден у Керченській протоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву ППТС, оприлюднену в понеділок.

У рішенні суду, винесеному ще 27 червня, вказується, що під юрисдикцію суду потрапляють "військові дії" з моменту, коли 25 листопада 2018 року Росія захопила українські судна з моряками. Коли саме ці "військові дії" закінчуються, арбітраж визначить пізніше.

Арбітраж відкинув усі заперечення Росії – передусім те, що дії, які оспорює Україна, виходять за межі його юрисдикції, а також нібито невиконання Україною статті 283 Конвенції про морське право, яка передбачає "обмін поглядами" між сторонами для залагодження спору.

Тепер Росія має шість місяців на те, щоб надати свою письмову позицію арбітражу.

Як відомо, у квітні 2019 року Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення з її боку трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

У лютому 2020 року Морський трибунал ООН частково підтримав Україну у позові проти РФ. У той час як український МЗС наголошує на своїй перемозі у справі, російський МЗС вважає ключовими ті компоненти скарги, за якими суд відмовив Україні – щодо суверенітету України над прибережними водами Криму.

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Експерти бачать небезпеку в тому, що Україна змінила класифікацію події 25 листопада 2018 року і займає позицію, що цей інцидент є не "військовою діяльністю", а "контактом із правоохоронними органами".

У листопаді 2020 року Арбітражний трибунал ООН з морського права розділив на дві частини позов України проти РФ щодо затримання українських моряків і кораблів у Керченській протоці.

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Теми: Керченська протока суд
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