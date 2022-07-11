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Арбитраж подтвердил юрисдикцию в иске Украины против России из-за захвата моряков

"Европейская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 21:36

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС), подтвердил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России из-за захвата моряков и судов в Керченском проливе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление ППТС, обнародованное в понедельник.

В решении суда, вынесенном еще 27 июня, указывается, что под юрисдикцию суда попадают "военные действия" с момента, когда 25 ноября 2018 Россия захватила украинские суда с моряками. Когда именно эти военные действия заканчиваются, арбитраж определит позже.

Арбитраж отверг все возражения России – прежде всего то, что оспариваемые Украиной действия выходят за пределы его юрисдикции, а также якобы невыполнение Украиной статьи 283 Конвенции о морском праве, которая предусматривает "обмен взглядами" между сторонами для улаживания спора.

Теперь у России есть шесть месяцев на то, чтобы предоставить свою письменную позицию арбитражу.

Как известно, в апреле 2019 года Украина начала международное арбитражное производство против Российской Федерации о незаконном захвате с ее стороны трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

В феврале 2020 Морской трибунал ООН частично поддержал Украину в иске против РФ. В то время как украинский МИД подчеркивал свою победу в деле, российский МИД считал ключевыми те компоненты жалобы, по которым суд отказал Украине - относительно суверенитета Украины над прибрежными водами Крыма.

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Эксперты видят опасность в том, что Украина изменила классификацию события 25 ноября 2018 года и теперь занимает позицию, что этот инцидент является не "военной деятельностью", а "контактом с правоохранительными органами".

В ноябре 2020 года Арбитражный трибунал ООН по морскому праву разделил на две части иск Украины против РФ по поводу задержания украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

Читайте также: Украина против РФ: что происходит на слушаниях в Гааге по пленным морякам.

Темы: Керченский проливсуд
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