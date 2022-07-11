Білоруський режим хоче дозволити КДБ контролювати виїзд із країни

У парламенті Білорусі зареєстрований законопроєкт, який пропонує надати КДБ країни можливість обмежувати право виїзду на строк до шести місяців, якщо це "суперечить інтересам національної безпеки".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reform.by.

У документі пропонується додати положення до закону про порядок в’їзду та виїзду, згідно з яким КДБ матиме право обмежувати виїзд на строк до шести місяців громадянам, якщо їхній виїзд "суперечить інтересам національної безпеки Республіки Білорусь".

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Чинна редакція закону містить згадку про заборону на виїзд з міркувань національної безпеки (стаття 3), але там не вказано, хто саме може застосовувати це положення, і більше це ніде не згадується.

Також законопроєкт пропонує заборони виїзд із Білорусі громадянину, "щодо якого ведеться адміністративний процес за скоєння адміністративних правопорушень проти порядку управління".

Крім того, пропонується окремим категоріям громадян – військовослужбовцям, цивільним співробітникам військових формувань, державним службовцям – дозволити виїжджати за кордон лише за погодженням з керівництвом.

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Як зазначає Reform.by, законопроєкт, найімовірніше, буде розглянуто і підписано самопроголошеним президентом Аляксандром Лукашенком уже восени.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив про необхідність розширення функцій Комітету державної безпеки.