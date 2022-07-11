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Белорусский режим хочет разрешить КГБ контролировать выезд из страны

"Европейская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 22:14
Белорусский режим хочет разрешить КГБ контролировать выезд из страны
Александр Лукашенко, фото БЕЛТА

В парламенте Беларуси зарегистрирован законопроект, предлагающий предоставить КГБ страны возможность ограничивать право выезда на срок до шести месяцев, если это "противоречит интересам национальной безопасности".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reform.by.

В документе предлагается добавить положения в закон о порядке въезда и выезда, согласно которому КГБ будет иметь право ограничивать выезд сроком до шести месяцев гражданам, если их выезд "противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь".

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Действующая редакция закона содержит упоминание о запрете на выезд из соображений национальной безопасности (статья 3), но там не указано, кто именно может применять это положение, и больше нигде не упоминается.

Также законопроект предлагает запреты на выезд из Беларуси гражданину, "в отношении которого ведется административный процесс за совершение административных правонарушений против порядка управления".

Кроме того, предлагается отдельным категориям граждан – военнослужащим, гражданским сотрудникам военных формирований, государственным служащим – разрешить выезжать за границу только по согласованию с руководством.

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Как отмечает Reform.by, законопроект, вероятнее всего, будет рассмотрен и подписан самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко уже осенью.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о необходимости расширения функций Комитета государственной безопасности.

Темы: Беларусь
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