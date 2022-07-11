Стало відомо, коли у Британії визначаться з наступником Джонсона

Процедурний Комітет 1922 року Консервативної партії Великої Британії в понеділок ухвалив зміни до правил обрання лідера, покликані зменшити кількість кандидатів і прискорити оголошення результатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Відповідно до нових правил, для висунення кандидатури член Консервативної партії повинен залучитися підтримкою 20 депутатів (було вісім), а для участі в наступному турі виборів за нього мають віддати голоси вже 30 депутатів (майже 10% фракції консерваторів).

Кандидатури будуть затверджені 12 липня, а перші два тури голосувань відбудуться 13 і 14 липня. Лідера Консервативної партії мають оголосити 5 вересня – одразу після завершення літньої перерви в роботі парламенту. До того часу Борис Джонсон буде очолювати уряд.

Нові правила покликані зменшити кількість учасників виборів лідера Консервативної партії. За підрахунками Sky News, із 11 консерваторів, які оголосили про наміри брати участь у виборах, лише двоє заручилися підтримкою 20 колег і лише один (Ріші Сунак) – 30.

Під час обрання лідера торі у 2019 році у виборах брали участь 10 кандидатів, а переможця визначили після шести турів голосування. Тепер же, як очікується, цей процес буде скорочено.

У Британії тривають внутрішньопартійні вибори консерваторів для заміни Бориса Джонсона. Наразі в боротьбі беруть участь 11 кандидатів, серед яких останньою доєдналась глава МЗС Ліз Трасс.

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Згідно з даними букмекерів, колишній глава мінфіну Ріші Сунак лідирує після того, як оголосив про свою кандидатуру, і залишається у лідерах донині.

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