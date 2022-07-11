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Стало известно, когда в Британии определятся с преемником Джонсона

"Европейская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 22:33
Стало известно, когда в Британии определятся с преемником Джонсона
Борис Джонсон, фото Getty Images

Процедурный Комитет 1922 года Консервативной партии Великобритании в понедельник принял изменения в правила избрания лидера, призванные снизить количество кандидатов и ускорить объявление результатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Согласно новым правилам для выдвижения кандидатуры член Консервативной партии должен привлечься поддержкой 20 депутатов (было восемь), а для участия в следующем туре выборов за него должны отдать голоса уже 30 депутатов (почти 10% фракции консерваторов).

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Кандидатуры будут утверждены 12 июля, а первые два тура голосования пройдут 13 и 14 июля. Лидера Консервативной партии должны объявить 5 сентября – сразу после завершения летнего перерыва в работе парламента. До этого Борис Джонсон будет возглавлять правительство.

Новые правила призваны снизить количество участников выборов лидера Консервативной партии. По подсчетам Sky News, из 11 консерваторов, объявивших о намерениях участвовать в выборах, только двое заручились поддержкой 20 коллег и только один (Риши Сунак) – 30.

Во время избрания лидера тори в 2019 году в выборах приняли участие 10 кандидатов, а победителя определили после шести туров голосования. Теперь же, как ожидается, этот процесс будет сокращен.

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В Британии проходят внутрипартийные выборы консерваторов для замены Бориса Джонсона. В борьбе принимают участие 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс.

Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.

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Темы: Великобритания
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