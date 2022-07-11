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Зеленський: Передача турбіни для Росії – небезпечний прецедент

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 липня 2022, 22:41
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент України назвав небезпечним винятком санкційну поступку Канади щодо повернення до Німеччини відремонтованих компанією Siemens Canada турбін для "Північного потоку-1".

Джерело: глава держави у вечірньому зверненні з Банкової

Пряма мова: "Тепер можна не сумніватися, що Росія спробує не просто максимально обмежити, а таки повністю припинити у найгостріший момент постачання газу в Європу. Саме до цього тепер треба готуватися, саме це тепер провокується.

Бо кожна поступка в таких умовах сприймається російським керівництвом як стимул для подальшого, сильнішого тиску. Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке тягне за собою багато проблем.

Росія ніколи не грала в енергетиці за правилами й не гратиме зараз, якщо не побачить сили".

Передісторія:

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