Зеленский: передача турбины для России – опасный прецедент

Президент Украины назвал опасным исключением санкционную уступку Канады по возвращению в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин для "Северного потока-1".

Источник: глава государства в вечернем обращении с Банковой

Прямая речь: "Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, это провоцируется.

Ибо каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления. Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, влекущем много проблем.

Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы".

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