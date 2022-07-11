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Зеленский: передача турбины для России – опасный прецедент

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 июля 2022, 22:41
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Украины назвал опасным исключением санкционную уступку Канады по возвращению в Германию отремонтированных компанией Siemens Canada турбин для "Северного потока-1".

Источник: глава государства в вечернем обращении с Банковой

Прямая речь: "Теперь можно не сомневаться, что Россия попытается не просто максимально ограничить, а полностью прекратить в самый острый момент поставки газа в Европу. Именно к этому теперь нужно готовиться, это провоцируется.

Ибо каждая уступка в таких условиях воспринимается российским руководством как стимул для дальнейшего, более сильного давления. Конечно, еще можно пересмотреть это решение об одной турбине, влекущем много проблем.

Россия никогда не играла в энергетике по правилам и не будет играть сейчас, если не увидит силы".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В середине июня 2022 года российская компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".
  • Позже в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофы для Германии".
  • Немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему как повод для закрытия "Северного потока-1" и повредит способности Германии заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.
  • Украинское правительство выступило против намерений Канады согласиться на такое точечное снятие с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима".
  • Правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину, прошедшую техническое обслуживание в Канаде, в Германию.

Темы: санкцииРосcиявойна
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