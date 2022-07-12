Байден передав на ратифікацію в Сенат протоколи про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

Президент США Джо Байден надіслав на ратифікацію Сенату США протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Джерело: Білий дім

Деталі: Повідомляється, що протоколи було підписано у Брюсселі 5 липня 2022 року від імені США та інших учасників Північноатлантичного договору. Повна ратифікація протоколів дозволить Фінляндії та Швеції стати учасниками договору та членами НАТО.

У повідомленні Байдена зазначається, що Фінляндія та Швеція відповідають вимогам вступу в НАТО і будуть робити внесок у Альянс як у силах, так і в ресурсах, і поділяють критично важливі цінності зі Штатами.

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