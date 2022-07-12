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Байден передав на ратифікацію в Сенат протоколи про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

Анастасія КалатурВівторок, 12 липня 2022, 02:01
ФОТО: GETTY

Президент США Джо Байден надіслав на ратифікацію Сенату США протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Джерело: Білий дім

Деталі: Повідомляється, що протоколи було підписано у Брюсселі 5 липня 2022 року від імені США та інших учасників Північноатлантичного договору. Повна ратифікація протоколів дозволить Фінляндії та Швеції стати учасниками   договору та членами НАТО.

У повідомленні Байдена зазначається, що Фінляндія та Швеція відповідають вимогам вступу в НАТО і будуть робити внесок у Альянс як у силах, так і в ресурсах, і   поділяють критично важливі цінності зі   Штатами.  

Нагадаємо:

  • На тлі повномасштабного вторгнення РФ до України Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня. Для Фінляндії це завершує багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету. 
  • 4 липня Північноатлантичний альянс завершив перемовини зі Швецією та Фінляндією про їхній вступ. 

Теми: ШвеціяФінляндіяНАТОБайден
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