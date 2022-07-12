Байден передав на ратифікацію в Сенат протоколи про вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

Президент США Джо Байден надіслав на ратифікацію Сенату США протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Джерело: Білий дім

Деталі: Повідомляється, що протоколи було підписано у Брюсселі 5 липня 2022 року від імені США та інших учасників Північноатлантичного договору. Повна ратифікація протоколів дозволить Фінляндії та Швеції стати учасниками договору та членами НАТО.

Реклама:

У повідомленні Байдена зазначається, що Фінляндія та Швеція відповідають вимогам вступу в НАТО і будуть робити внесок у Альянс як у силах, так і в ресурсах, і поділяють критично важливі цінності зі Штатами.

Нагадаємо:

На тлі повномасштабного вторгнення РФ до України Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня. Для Фінляндії це завершує багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету.

4 липня Північноатлантичний альянс завершив перемовини зі Швецією та Фінляндією про їхній вступ.