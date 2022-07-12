Байден передал на ратификацию в Сенат протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Вторник, 12 июля 2022, 02:01
Президент США Джо Байден направил на ратификацию Сената США протоколы по присоединению Финляндии и Швеции к НАТО.
Источник: Белый дом
Детали: Сообщается, что протоколы были подписаны в Брюсселе 5 июля 2022 года от имени США и других участников Североатлантического договора. Полная ратификация протоколов позволит Финляндии и Швеции стать участниками договора и членами НАТО.
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В сообщении Байдена отмечается, что Финляндия и Швеция отвечают требованиям вступления в НАТО и будут вносить вклад в Альянс как в силах, так и в ресурсах, и разделяют критически важные ценности со Штатами.
Напомним:
- На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая. Для Финляндии это завершает многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета.
- 4 июля Североатлантический альянс завершил переговоры со Швецией и Финляндией об их вступлении.
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