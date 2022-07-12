Reuters: У Байдена подумують розморозити продаж наступальної зброї Саудівській Аравії

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливе скасування заборони на продаж США наступальної зброї Саудівської Аравії.

Джерело: джерела Reuters

Деталі: Очікується, що будь-яке рішення значною мірою залежатиме від того, чи вважатиметься, що Ер-Ріяд зробив достатньо для пошуку політичного врегулювання єменського конфлікту.

Високопосадовці Саудівської Аравії наполягали на тому, щоб їхні американські колеги відмовилися від політики продажу тільки оборонної зброї на кількох зустрічах в Ер-Ріяді та Вашингтоні в останні місяці.

За словами двох джерел, внутрішні обговорення в США мають неофіційний характер і перебувають на ранній стадії, рішення не очікується. Радник із національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що "зараз нічого не обговорюється, щоб зняти цю заборону".

Reuters пише, що підхід Байдена щодо Саудівської Аравії пом'якшав після вторгнення Росії в Україну, що спонукало Штати та інші західні країни звернутися до Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера нафти, з проханням збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати скорочення поставок із Росії.

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