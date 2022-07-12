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Reuters: У Байдена подумують розморозити продаж наступальної зброї Саудівській Аравії

Анастасія КалатурВівторок, 12 липня 2022, 04:30
ФОТО: GETTY

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливе скасування заборони на продаж США наступальної зброї Саудівської Аравії.

Джерело: джерела Reuters

Деталі: Очікується, що будь-яке рішення  значною мірою залежатиме від того, чи вважатиметься, що Ер-Ріяд зробив достатньо для пошуку політичного врегулювання єменського конфлікту.

Високопосадовці Саудівської Аравії наполягали на тому, щоб їхні американські колеги відмовилися від політики продажу тільки оборонної зброї  на кількох зустрічах в Ер-Ріяді та Вашингтоні в останні місяці.

За словами двох джерел, внутрішні обговорення в США мають неофіційний характер і перебувають на ранній стадії, рішення не очікується. Радник із національної безпеки США Джейк Салліван  сказав, що  "зараз нічого не обговорюється, щоб зняти цю заборону".

Reuters пише, що підхід Байдена щодо Саудівської Аравії пом'якшав після вторгнення Росії в Україну, що спонукало   Штати та інші західні країни звернутися до Саудівської Аравії, найбільшого у світі експортера нафти, з проханням збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати скорочення поставок із Росії.

Знати більше: Новий арабський курс Байдена: як змінюється політика США на Близькому Сході

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Нагадаємо:

  • Незабаром після вступу на посаду на початку минулого року Байден посів жорсткішу позицію щодо кампанії Саудівської Аравії проти хуситів у Ємені, яка призвела до жертв серед цивільного населення, а також щодо порушень прав людини, зокрема щодо вбивства у 2018 році журналіста Джамаля Хашоггі.
  • Байден  оголосив у лютому 2021 року про припинення підтримки США наступальних операцій в Ємені, включаючи "відповідний продаж зброї". Саудівська Аравія, найбільший покупець зброї в США, була обурена цими обмеженнями.

Теми: СШАСаудівська Аравіязброя
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