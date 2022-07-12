Reuters: У Байдена подумывают разморозить продажу наступательного оружия Саудовской Аравии

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможную отмену запрета на продажу США наступательного оружия Саудовской Аравии.

Источник: источники Reuters

Детали: Ожидается, что любое решение в значительной степени будет зависеть от того, будет ли считаться, что Эр-Рияд сделал достаточно для поиска политического урегулирования йеменского конфликта.

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Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии настаивали на том, чтобы их американские коллеги отказались от политики продажи только оборонного оружия на нескольких встречах в Эр-Рияде и Вашингтоне в последние месяцы.

По словам двух источников, внутренние обсуждения в США носят неофициальный характер и находятся на ранней стадии, решения не ожидается. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что "сейчас ничего не обсуждается, чтобы снять этот запрет".

Reuters пишет, что подход Байдена к Саудовской Аравии смягчился после вторжения России в Украину, что побудило Штаты и другие западные страны обратиться к Саудовской Аравии, крупнейшему в мире экспортеру нефти, с просьбой увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок из России.

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