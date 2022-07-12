Reuters: У Байдена подумывают разморозить продажу наступательного оружия Саудовской Аравии
Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможную отмену запрета на продажу США наступательного оружия Саудовской Аравии.
Источник: источники Reuters
Детали: Ожидается, что любое решение в значительной степени будет зависеть от того, будет ли считаться, что Эр-Рияд сделал достаточно для поиска политического урегулирования йеменского конфликта.
Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии настаивали на том, чтобы их американские коллеги отказались от политики продажи только оборонного оружия на нескольких встречах в Эр-Рияде и Вашингтоне в последние месяцы.
По словам двух источников, внутренние обсуждения в США носят неофициальный характер и находятся на ранней стадии, решения не ожидается. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сказал, что "сейчас ничего не обсуждается, чтобы снять этот запрет".
Reuters пишет, что подход Байдена к Саудовской Аравии смягчился после вторжения России в Украину, что побудило Штаты и другие западные страны обратиться к Саудовской Аравии, крупнейшему в мире экспортеру нефти, с просьбой увеличить добычу нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок из России.
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Напомним:
- Вскоре после вступления в должность в начале прошлого года Байден занял более жесткую позицию по поводу кампании Саудовской Аравии против хуситов в Йемене, которая привела к жертвам среди гражданского населения, а также по нарушениям прав человека, в частности по убийству в 2018 году журналиста Джамаля Хашогги.
- Байден объявил в феврале 2021 года о прекращении поддержки США наступательных операций в Йемене, включая "соответствующую продажу оружия". Саудовская Аравия, самый большой покупатель оружия в США, была возмущена этими ограничениями.