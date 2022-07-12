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Пентагон назвав дату зустрічі "Рамштайн-4"

Анастасія КалатурВівторок, 12 липня 2022, 06:29
Пентагон назвав дату зустрічі Рамштайн-4
ФОТО: GETTY

Четверта зустріч формату "Рамштайн" відбудеться 20 липня у віртуальному форматі.

Джерело: Пентагон, звітуючи про телефонну розмову міністрів оборони США та України Ллойда Остіна та Олексія Резнікова

Дослівно: "Остін та Резніков також обговорили порядок денний наступного засідання Контактної групи з оборони України (UDCG), яке відбудеться віртуально 20 липня, та обмінялися думками щодо майбутнього допомоги США та союзників Україні у форматі UDCG".

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Нагадаємо: Перша зустріч Рамштайн відбулася 26 квітня на авіабазі  ВПС США "Рамштайн" у Німеччині за участі 40 країн.  

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Теми: війназброяНімеччина
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